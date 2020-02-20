Тюмень за день: 19 февраля

Топ мероприятий в Тюмени ко Дню защитника Отечества

Проект "Афиша Тюмень" подготовил для тюменцев и гостей города подборку мероприятий в честь Дня защитника Отечества.

Все граждане, находившиеся в Тюмени на карантине по коронавирусу, здоровы и отправляются домой

18 февраля пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор".

В Тюмени выпустят сборник в поддержку жертв домашнего насилия

"Не виновата" — это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия. 8 марта в городах разных стран проходят благотворительные мероприятия.