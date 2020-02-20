Тюмень за день: 19 февраля

Топ мероприятий в Тюмени ко Дню защитника Отечества
Проект "Афиша Тюмень" подготовил для тюменцев и гостей города подборку мероприятий в честь Дня защитника Отечества.
Все граждане, находившиеся в Тюмени на карантине по коронавирусу, здоровы и отправляются домой
18 февраля пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор".
В Тюмени выпустят сборник в поддержку жертв домашнего насилия
"Не виновата" — это международная благотворительная diy-акция против домашнего насилия. 8 марта в городах разных стран проходят благотворительные мероприятия.
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