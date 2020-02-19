Тюмень за день: 18 февраля

На железной дороге в Тюменской области стали чаще травмироваться

В 2019 году в Тюменской области было зарегистрировано 23 случая железнодорожного травматизма граждан.

Тюменцам с инвалидностью помогают трудоустроиться

С 2019 года в Тюменской области сопровождением инвалидов при трудоустройстве занимаются органы службы занятости.

Тюменцев ждут на ярмарках вакансий

В 2020 году Центром занятости населения города Тюмени и Тюменского района запланировано проведение 15 ярмарок. 12 из них состоятся в областном центре, 3 — в Тюменском районе.