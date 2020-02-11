Тюмень за день: 11 февраля

18:00 11 февраля 2020
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Двух тюменцев задержали за разбойное нападение на проституток

Молодые люди применили к женщинам газовый баллончик, затем схватили их за волосы и потребовали отдать все ценное имущество и деньги.

Тюменцам напоминают, куда сообщать о скользких тротуарах

Руководители организаций предупреждены, что за непринятие мер по уборке снега и наледи им может быть выписан солидный штраф.

В "Градостроителе" выясняют, куда поедут постояльцы после карантина

Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России.

Теги: Тюмень за день
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