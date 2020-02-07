Тюмень за день: 7 февраля

Тюменцам напоминают, как питаться, чтобы уберечься от ОРВИ

О рекомендуемом рационе рассказала Ольга Андреева, кандидат медицинских наук, председатель комитета здравоохранения администрации города Тюмени.

В Тюмени расследуют гибель младенца, найденного на мусоросортировочном заводе

Граждан, располагающих информацией, имеющей значение для следствия, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 64-17-20.

В тюменских школах продлили карантин

До 15 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени.

У автобуса №68 укоротят маршрут

Изменения в маршруте начнут действовать с 17 февраля.

Тюменская область в числе неблагополучных регионов по заболеваемостью бешенством

З а январь в Тюменской области заболевание зарегистрировано у 8 диких лис.