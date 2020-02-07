Тюмень за день: 7 февраля

Тюменцам напоминают, как питаться, чтобы уберечься от ОРВИ
О рекомендуемом рационе рассказала Ольга Андреева, кандидат медицинских наук, председатель комитета здравоохранения администрации города Тюмени.
В Тюмени расследуют гибель младенца, найденного на мусоросортировочном заводе
Граждан, располагающих информацией, имеющей значение для следствия, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 64-17-20.
В тюменских школах продлили карантин
До 15 февраля включительно приостановлен учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных организациях города и учреждениях дополнительного образования Тюмени.
У автобуса №68 укоротят маршрут
Изменения в маршруте начнут действовать с 17 февраля.
Тюменская область в числе неблагополучных регионов по заболеваемостью бешенством
З а январь в Тюменской области заболевание зарегистрировано у 8 диких лис.
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