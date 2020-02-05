Тюмень за день: 4 февраля

18:00 04 февраля 2020
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В Тюмени отменили "Лыжню России"

Лыжная гонка переносится в Тюмени в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом.

В Тюмени предпринимателя и юриста будут судить за махинации с землей

В 2018 году предприниматель решил завладеть бесхозными земельными участками в областном центре и Тюменском районе.

Главой управы Ленинского округа стал Александр Ильин

До этого Ильин возглавлял МКУ "Единый центр оперативного реагирования города Тюмени".

Теги: Тюмень за день
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