Тюмень за день: 28 января

В Тюмени ищут жертв мошенницы, притворявшейся соцработницей

Женщину задержали на железнодорожном вокзале, когда она попыталась сесть в поезд до Пермского края.

Тюменцы могут выиграть до полумиллиона рублей на конкурсе "Родные города"

Получить грант на реализацию идеи можно в пяти номинациях: комфортная среда, культура, образование, спорт, экология.

В Тюменской области изменится размер социального пособия на погребение

В Тюменской области с учетом районного коэффициента размер пособия составит 7043,59 рублей, в Уватском районе — 9187,29 рублей.

В Тюмени вымогатели требовали деньги от директора аптеки

В конце 2018 года директор точки обратился в полицию и рассказал, что неизвестные под угрозой насилия завладели его деньгами в сумме 174 тысяч рублей.