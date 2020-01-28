Тюмень за день: 28 января

В Тюмени ищут жертв мошенницы, притворявшейся соцработницей
Женщину задержали на железнодорожном вокзале, когда она попыталась сесть в поезд до Пермского края.
Тюменцы могут выиграть до полумиллиона рублей на конкурсе "Родные города"
Получить грант на реализацию идеи можно в пяти номинациях: комфортная среда, культура, образование, спорт, экология.
В Тюменской области изменится размер социального пособия на погребение
В Тюменской области с учетом районного коэффициента размер пособия составит 7043,59 рублей, в Уватском районе — 9187,29 рублей.
В Тюмени вымогатели требовали деньги от директора аптеки
В конце 2018 года директор точки обратился в полицию и рассказал, что неизвестные под угрозой насилия завладели его деньгами в сумме 174 тысяч рублей.
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