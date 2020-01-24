Тюмень за день: 23 января

В Тюмени сотрудника ГИБДД будут судить за взяточничество

20 сентября 2019 года на улице Бориса Житкова сотрудник ГИБДД остановил водителя иномарки. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

Хотел проучить мужа сестры: на тюменца завели уголовное дело за разгромленное авто

Он стал свидетелем семейного конфликта и решил проучить супруга родственницы.

В Тюменской области стало меньше отравлений спиртом

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 375 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Почти половина закончилась летальным исходом.

В Тюмени проверяют контактные зоопарки

Управлением Россельхознадзора организована горячая линия.