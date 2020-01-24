Тюмень за день: 23 января

В Тюмени сотрудника ГИБДД будут судить за взяточничество
20 сентября 2019 года на улице Бориса Житкова сотрудник ГИБДД остановил водителя иномарки. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО.
Хотел проучить мужа сестры: на тюменца завели уголовное дело за разгромленное авто
Он стал свидетелем семейного конфликта и решил проучить супруга родственницы.
В Тюменской области стало меньше отравлений спиртом
В 2019 году в регионе было зарегистрировано 375 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Почти половина закончилась летальным исходом.
В Тюмени проверяют контактные зоопарки
Управлением Россельхознадзора организована горячая линия.
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