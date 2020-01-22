Тюмень за день: 22 января

18:00 22 января 2020
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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

В регионе обнаружены вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа В и А(H1N1).

В Тюмени судебный пристав пойдет под суд за требование взятки у должника

При этом исполнительные документы должника были в производстве другого пристава, сам обвиняемый не мог принимать по ним решения.

В Тюмени артистам вернули случайно выброшенные в контейнер костюмы

Ценную находку сделали работники тюменского мусоросортировочного завода.

Теги: Тюмень за день
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