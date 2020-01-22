Тюмень за день: 22 января

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога
В регионе обнаружены вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа В и А(H1N1).
В Тюмени судебный пристав пойдет под суд за требование взятки у должника
При этом исполнительные документы должника были в производстве другого пристава, сам обвиняемый не мог принимать по ним решения.
В Тюмени артистам вернули случайно выброшенные в контейнер костюмы
Ценную находку сделали работники тюменского мусоросортировочного завода.
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