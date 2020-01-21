Тюмень за день: 21 января

В Тюмени иностранца осудили за ДТП, в котором погибла судья в отставке
Авария произошла 5 июня 2019 года на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской.
В правительстве Тюменской области обсудили итоги реализации нацпроектов в 2019 году
Итоги реализации региональных нацпроектов за 2019 год подвели на рабочем совещании под руководством губернатора Тюменской области Александра Моора.
1 148 тюменских многодетных семей в 2019 году получили участки под строительство домов
В Тюменской области план по предоставлению земельных участков многодетным семьям в 2019 году перевыполнен на 14 процентов.
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