Тюмень за день: 17 января

Тюменцам напоминают, куда сообщать о наледи на дорогах

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Тюмени ожидаются похолодание до –18º...–20º и гололедные явления.

По вине пьяных водителей на тюменских дорогах произошло 233 ДТП

В этих авариях погибли 56 человек, 335 человек были ранены.

Тюмень вошла в двадцатку лидеров национального туристического рейтинга

Тюменская область заняла 19 место в Национальном туристическом рейтинге – 2019.

За год в регионе из оборота изъяли 84 кг наркотиков

За минувший года в было суды направлено 1121 уголовное дело