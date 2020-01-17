Тюмень за день: 17 января

Тюменцам напоминают, куда сообщать о наледи на дорогах
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Тюмени ожидаются похолодание до –18º...–20º и гололедные явления.
По вине пьяных водителей на тюменских дорогах произошло 233 ДТП
В этих авариях погибли 56 человек, 335 человек были ранены.
Тюмень вошла в двадцатку лидеров национального туристического рейтинга
Тюменская область заняла 19 место в Национальном туристическом рейтинге – 2019.
За год в регионе из оборота изъяли 84 кг наркотиков
За минувший года в было суды направлено 1121 уголовное дело
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