Тюмень за день:16 января

Ставки по ипотеке достигли исторического минимума

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года до 9,2% годовых в ноябре.

В Тюмени возле крещенских купелей будет дежурить скорая

Врачи скорой медицинской помощи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания, не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача

В Тюмени пьяный на Infiniti въехал в ограждение и попытался скрыться

Автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего гражданина на состояние опьянения, которое показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха

В Тюмени пройдет фестиваль "Вместе медиа. Урал"

Фестиваль будет интересен специалистам из области медиа, профессиональным журналистам, студентам гуманитарных вузов, pr-менеджерам, которые смогут прослушать лекции экспертов

Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 января

Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.