Тюмень за день:16 января

Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года до 9,2% годовых в ноябре.
В Тюмени возле крещенских купелей будет дежурить скорая
Врачи скорой медицинской помощи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания, не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача
В Тюмени пьяный на Infiniti въехал в ограждение и попытался скрыться
Автоинспекторы провели освидетельствование 61-летнего гражданина на состояние опьянения, которое показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
В Тюмени пройдет фестиваль "Вместе медиа. Урал"
Фестиваль будет интересен специалистам из области медиа, профессиональным журналистам, студентам гуманитарных вузов, pr-менеджерам, которые смогут прослушать лекции экспертов
Топ мероприятий в Тюмени на 17–19 января
Проект "Афиша Тюмень" предлагает тюменцам традиционную подборку мероприятий в Тюмени на конец этой недели.
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