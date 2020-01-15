Тюмень за день: 15 января

В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус и автокран
Автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус. От удара автобус улетел в кювет.
В Тюмени откроется музей поисковиков
В музее будут представлены предметы обмундирования, вооружения, снаряжения бойцов Красной армии, личные вещи и предметы быта солдат, найденные в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны.
Тюменцы начали обращаться за маткапиталом на первенца
Материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет.
Тобольская митрополия рассказала о том, где в Крещение пройдут литургии и освящение воды
Расписание богослужений праздника Богоявления Господня в храмах Тобольской митрополии и крещенские купания опубликованы на официальном сайте.
В Тюмени водитель такси выплатит пострадавшей пассажирке 200 тыс. рублей
Водитель иномарки при перестроении нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим автомобилем. Женщине был причинен средней тяжести вред здоровью.
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