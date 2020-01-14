Тюмень за день: 14 января

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

При этом, отмечают специалисты, среди циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа — преимущественно типа В.

В Упоровском районе насмерть сбили 7-летнего мальчика

Ребенок рано утром шел на остановку школьного автобуса

Новый руководитель регионального управления МЧС планирует создать в Тюмени кадетский класс

Недавно назначенный врио начальника Главного управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян рассказал тюменским журналистам о себе и планах по популяризации профессии пожарного и спасателя.