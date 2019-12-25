У автобусов №16, 39, 45, 89 добавятся остановки

В Тюмени с 28 декабря вносятся изменения в маршруты №16 "ул. Созидателей — Тюменский индустриальный университет", № 39 "СК Здоровье — ул. Созидателей", № 45 "ЖК Звездный городок — ул. Созидателей" и № 89 "ЖДВ — ул. Созидателей".

По сообщению Тюменьгортранса, в них включаются промежуточные остановки "ул. Андрея Бушуева" (в прямом и обратном направлении), также промежуточные остановочные пункты "ул. Арктическая" (в прямом и обратном направлении) переименованы на "Проезд Ямбургский".