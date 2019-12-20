Тюмень за день: 20 декабря

В Тюмени и Ишиме открылись центры амбулаторной онкопомощи

В 2020 будет открыто еще три таких центра – в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.

В национальной сборной "Абилимпикс" — три тюменки

X международный чемпионат "Абилимпикс" состоится в России в мае 2021 года.

Топ мероприятий в Тюмени на 20–22 декабря

Дизайн-маркет IGOLKAmarket, открытие главной городской ёлки и резиденции Деда Мороза и другие события — в подборке.