Тюмень за день: 20 декабря

В Тюмени и Ишиме открылись центры амбулаторной онкопомощи
В 2020 будет открыто еще три таких центра – в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске.
В национальной сборной "Абилимпикс" — три тюменки
X международный чемпионат "Абилимпикс" состоится в России в мае 2021 года.
Топ мероприятий в Тюмени на 20–22 декабря
Дизайн-маркет IGOLKAmarket, открытие главной городской ёлки и резиденции Деда Мороза и другие события — в подборке.
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