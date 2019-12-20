Тюмень за день: 19 декабря

18:00 19 декабря 2019
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В Тюмени заработал пункт обогрева для бездомных

Пункт принимает нуждающихся в ночлеге, питании и теплых вещах.

В "Медгороде" внедрили электронную систему поддержки принятия врачебных решений

Она призвана помочь доктору снизить риск возникновения врачебной ошибки и уделить больше времени пациенту.

В Тюменской гордуме обсудили проблемы капитального ремонта жилфонда

На вопросы депутатов ответили заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, глава областного департамента ЖКХ Антон Фирсов и руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская.

Теги: Тюмень за день
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