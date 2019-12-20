Тюмень за день: 19 декабря

В Тюмени заработал пункт обогрева для бездомных
Пункт принимает нуждающихся в ночлеге, питании и теплых вещах.
В "Медгороде" внедрили электронную систему поддержки принятия врачебных решений
Она призвана помочь доктору снизить риск возникновения врачебной ошибки и уделить больше времени пациенту.
В Тюменской гордуме обсудили проблемы капитального ремонта жилфонда
На вопросы депутатов ответили заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, глава областного департамента ЖКХ Антон Фирсов и руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская.
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