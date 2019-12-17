Тюмень за день: 17 декабря

Тюменка убила 19-летнюю дочь и закопала ее возле дома
На преступление женщина пошла из-за ревности.
В Тюмени Mercedes сбил трех школьников на пешеходнике
Водитель пояснила, что, двигаясь в среднем ряду, не заметила вовремя детей из-за большегруза, который находился справа от нее.
Тюменские врачи вернули слух мужчине без слуховых проходов
Операция заняла двадцать минут, все необходимые манипуляции были выполнены через небольшой разрез длиной два–три сантиметра.
В Тюмени пьяный пассажир повредил такси топором
Пассажир попросил заехать на еще один адрес, не приняв в расчет, что цена поездки увеличится.
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