Тюмень за день: 17 декабря

Тюменка убила 19-летнюю дочь и закопала ее возле дома

На преступление женщина пошла из-за ревности.

В Тюмени Mercedes сбил трех школьников на пешеходнике

Водитель пояснила, что, двигаясь в среднем ряду, не заметила вовремя детей из-за большегруза, который находился справа от нее.

Тюменские врачи вернули слух мужчине без слуховых проходов

Операция заняла двадцать минут, все необходимые манипуляции были выполнены через небольшой разрез длиной два–три сантиметра.

В Тюмени пьяный пассажир повредил такси топором

Пассажир попросил заехать на еще один адрес, не приняв в расчет, что цена поездки увеличится.