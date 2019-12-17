У автобуса №86 добавятся шесть остановок

В Тюмени с 1 января в схему движения маршрута № 86 "з-д Медоборудования – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)" будут включены остановки "ул. Воровского" (при движении в строну ул. Новаторов и в сторону ул. Воровского), "Центр занятости", "Тюменьгортранс", "Детский сад № 85" (в прямом и обратном направлении), "ул. Тульская" и "Сибнипигазстрой".

По сообщению Тюменьгортранса, из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты "Школа № 17" и "м-н Буратино".

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.