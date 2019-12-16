Тюмень за день: 16 декабря

Тюменец выстрелил в мужчину за забрызганные пивом брюки

Молодой человек выронил из рук банку из-под пива, и капли попали на брюки тюменца.

В ЖК "Суходолье" достроят детсад

Детский сад на 260 мест возводился за счет средств инвестора, который обещал открыть новый социальный объект еще в 2016 году, но завершить строительство по ряду причин застройщику не удалось.

Дедморобус с музыкантами прокатится по Тюмени

"Дедморобус" выйдет на маршруты 28, 29 декабря и 4, 5, 6, 7 января. В течение каждого дня музыканты будут посещать по пять–шесть мест с 16 до 18 часов.

В тюменских лесах усилили патрулирование перед Новым годом

Ответственность за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород устанавливается в виде штрафа.

Тюменьгортранс рассказал о графике автобусов в новогодние праздники

Городской пассажирский транспорт будет работать по графикам воскресных дней.