Тюмень за день: 16 декабря

Тюменец выстрелил в мужчину за забрызганные пивом брюки
Молодой человек выронил из рук банку из-под пива, и капли попали на брюки тюменца.
В ЖК "Суходолье" достроят детсад
Детский сад на 260 мест возводился за счет средств инвестора, который обещал открыть новый социальный объект еще в 2016 году, но завершить строительство по ряду причин застройщику не удалось.
Дедморобус с музыкантами прокатится по Тюмени
"Дедморобус" выйдет на маршруты 28, 29 декабря и 4, 5, 6, 7 января. В течение каждого дня музыканты будут посещать по пять–шесть мест с 16 до 18 часов.
В тюменских лесах усилили патрулирование перед Новым годом
Ответственность за незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород устанавливается в виде штрафа.
Тюменьгортранс рассказал о графике автобусов в новогодние праздники
Городской пассажирский транспорт будет работать по графикам воскресных дней.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru