Тюмень за день: 11 декабря

В Тюмени расследуют гибель мужчины на улице Геологоразведчиков

В ходе доследственной проверки будут установлены причины и условия, которые могли привести к трагедии.

В пьяном ДТП на трассе Ишим — Казанское один человек погиб, двое пострадали

За рулем Lada Granta находилась 28-летняя женщина, она получила переломы, госпитализирована. На заднем сидении находилась 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную девочку, дочку водителя Lada.

В "Медгороде" появилось новое диагностическое оборудование за 24 млн рублей

Оно даст возможность подобрать наиболее подходящий курс химиотерапии для каждого пациента при подтверждении диагноза злокачественной опухоли.

Больше всего ДТП на тюменских дорогах произошло из-за несоблюдения очередности проезда

За 11 месяцев 2019 года на дорогах Тюменской области произошло 2198 ДТП. В них погибли 132 человека, 3036 человек получили травмы.

Маршрут №49 продлят до улицы Вербной

Схема движения маршрута изменится с 21 декабря.