Тюмень за день: 6 декабря

18:00 06 декабря 2019
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С начала года в ДТП на тюменских дорогах пострадали 422 ребенка

В дорожных авариях пострадали 225 детей-пассажиров, 133 ребенка-пешехода, 50 велосипедистов и 14 несовершеннолетних, управлявших механическими транспортными средствами.

В Тюменском драмтеатре состоялся предпоказ спектакля "Иванов"

Одноименная пьеса Антона Чехова на сцене Тюменской драмы заиграла новыми красками.

Тюменцев предупреждают о липовых штрафах от имени Роспотребнадзора

В липовых уведомлениях, отправленных через ФГУП "Почта России", указанные реквизиты даже не соответствуют реквизитам местного отделения Роспотребнадзора.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли трое

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выполнял маневр обгона.

Теги: Тюмень за день
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