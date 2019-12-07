Тюмень за день: 6 декабря

С начала года в ДТП на тюменских дорогах пострадали 422 ребенка
В дорожных авариях пострадали 225 детей-пассажиров, 133 ребенка-пешехода, 50 велосипедистов и 14 несовершеннолетних, управлявших механическими транспортными средствами.
В Тюменском драмтеатре состоялся предпоказ спектакля "Иванов"
Одноименная пьеса Антона Чехова на сцене Тюменской драмы заиграла новыми красками.
Тюменцев предупреждают о липовых штрафах от имени Роспотребнадзора
В липовых уведомлениях, отправленных через ФГУП "Почта России", указанные реквизиты даже не соответствуют реквизитам местного отделения Роспотребнадзора.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли трое
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выполнял маневр обгона.
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