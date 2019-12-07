Тюмень за день: 6 декабря

В липовых уведомлениях, отправленных через ФГУП "Почта России", указанные реквизиты даже не соответствуют реквизитам местного отделения Роспотребнадзора.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru