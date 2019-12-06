Тюмень за день: 5 декабря

18:00 05 декабря 2019
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В Тюменской области с сентября ищут пропавшего Михаила Сухих

10 сентября 2019 года мужчина ушел из дома в поселке Туртас Уватского района.

Маршрут №49 продлят

Маршрут продлен до конечной остановки "ул. Вербная".

В прокуратуре области пройдет день приема граждан

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди.

Из Тюмени могут пустить "Ласточку" в Ишим и Омск

Перспективы сотрудничества накануне обсудили начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: Тюмень за день
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