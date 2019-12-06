Тюмень за день: 5 декабря

В Тюменской области с сентября ищут пропавшего Михаила Сухих
10 сентября 2019 года мужчина ушел из дома в поселке Туртас Уватского района.
Маршрут продлен до конечной остановки "ул. Вербная".
В прокуратуре области пройдет день приема граждан
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди.
Из Тюмени могут пустить "Ласточку" в Ишим и Омск
Перспективы сотрудничества накануне обсудили начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и губернатор Тюменской области Александр Моор.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru