Тюмень за день: 4 декабря

Тюменцев проконсультируют в вопросах ухода за тяжелобольными пожилыми родственниками

Цель проекта "Родные люди" — оказывать консультационное сопровождение и обучать родственников маломобильных пожилых людей и инвалидов.

В Тюменской области определили лучшие предприятия в сфере экспорта

15 ведущих предприятий региона в течение ноября соревновались за звание лучших в пяти номинациях: "Промышленность, "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года".

В Тюмени оцифровали библиотеку купца Чукмалдина

Работа по оцифровке заняла более двух лет.

На трассе под Тюменью мужчину сбили на пешеходном переходе

От полученных травм он скончался на месте.