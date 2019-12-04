Тюмень за день: 4 декабря

Тюменцев проконсультируют в вопросах ухода за тяжелобольными пожилыми родственниками
Цель проекта "Родные люди" — оказывать консультационное сопровождение и обучать родственников маломобильных пожилых людей и инвалидов.
В Тюменской области определили лучшие предприятия в сфере экспорта
15 ведущих предприятий региона в течение ноября соревновались за звание лучших в пяти номинациях: "Промышленность, "Агропромышленный комплекс", "Сфера услуг", "Сфера высоких технологий", "Прорыв года".
В Тюмени оцифровали библиотеку купца Чукмалдина
Работа по оцифровке заняла более двух лет.
На трассе под Тюменью мужчину сбили на пешеходном переходе
От полученных травм он скончался на месте.
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