Тюмень за день: 3 декабря

18:00 03 декабря 2019
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На Цветном бульваре строят ледовый городок по мотивам сказки Ершова

Здесь появятся два десятка скульптурных композиций, среди которых горка "Рыба-кит", лабиринт "Жар-птица", волшебные чаны и дворец "Град-столица".

Тюменский школьник выиграл крупную олимпиаду по экспериментальной физике

Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO стал ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.

В Тюмени оцифруют фотоисторию края

Пункты бесплатной оцифровки в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" установлены в ТРЦ "Гудвин" и ТЦ "Галерея Вояж".

С нового года маршрут №33 будет ходить по-другому

Движение маршрута будет организовано от железнодорожного вокзала до остановочного пункта "ул. Метелевская".

Теги: Тюмень за день
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