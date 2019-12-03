Тюмень за день: 3 декабря

На Цветном бульваре строят ледовый городок по мотивам сказки Ершова
Здесь появятся два десятка скульптурных композиций, среди которых горка "Рыба-кит", лабиринт "Жар-птица", волшебные чаны и дворец "Град-столица".
Тюменский школьник выиграл крупную олимпиаду по экспериментальной физике
Абсолютным победителем среди десятиклассников на Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO стал ученик областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов.
В Тюмени оцифруют фотоисторию края
Пункты бесплатной оцифровки в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" установлены в ТРЦ "Гудвин" и ТЦ "Галерея Вояж".
С нового года маршрут №33 будет ходить по-другому
Движение маршрута будет организовано от железнодорожного вокзала до остановочного пункта "ул. Метелевская".
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