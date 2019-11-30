Тюмень за день: 29 ноября

Тюменцам предлагают пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ
По состоянию на 1 ноября 2019 года в регионе кумулятивно зарегистрировано 24693 случая ВИЧ-инфекции.
Депутаты Тюменской городской думы одобрили бюджет-2020
Бюджет будущего года будет бездефицитным: объем доходов равен объему расходов и спланирован в сумме 33,6 млрд рублей.
В Тюменской области разыскано почти два десятка иностранных преступников
8 из них разыскивались за хищения, 3 — за уклонение от армии, 1 — за убийство.
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