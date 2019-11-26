Тюмень за день: 25 ноября

В Тюменской гордуме наградили будущих депутатов
По итогам состязаний учащихся 10–11 классов первые места заняли команды школ № 40, 89, 69, 32, 65 гимназии № 1 и лицея № 93.
В Тюмени будут судить банду вымогателей
Всего было установлено восемь эпизодов противоправной деятельности.
Тюменские врачи сохранили пациенту с онкологией единственную почку
Опухоль размером в 3,5 см располагалась в самом центре органа.
У автобуса №77 добавятся остановки
Новая схема движения начнет действовать с 30 ноября.
Тюменцы завоевали четыре медали на национальном чемпионате "Абилимпикс"
В национальном чемпионате "Абилимпикс" приняли участие представители всех регионов России — 1800 человек, которые выступили по 62 основным и 31 презентационным компетенциям.
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