Тюмень за день: 25 ноября

В Тюменской гордуме наградили будущих депутатов

По итогам состязаний учащихся 10–11 классов первые места заняли команды школ № 40, 89, 69, 32, 65 гимназии № 1 и лицея № 93.

В Тюмени будут судить банду вымогателей

Всего было установлено восемь эпизодов противоправной деятельности.

Тюменские врачи сохранили пациенту с онкологией единственную почку

Опухоль размером в 3,5 см располагалась в самом центре органа.

У автобуса №77 добавятся остановки

Новая схема движения начнет действовать с 30 ноября.

Тюменцы завоевали четыре медали на национальном чемпионате "Абилимпикс"

В национальном чемпионате "Абилимпикс" приняли участие представители всех регионов России — 1800 человек, которые выступили по 62 основным и 31 презентационным компетенциям.