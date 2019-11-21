Тюмень за день: 21 ноября

В 2020 году бюджет Тюмени составит более 33 млрд рублей
Депутаты Тюменской городской думы обсудили проект бюджета города на 2020 год и результаты публичных слушаний по данному вопросу с участием горожан и представителей общественности.
На улице Клары Цеткин меняется схема движения
Изменения коснутся участка в районе пересечения с улицей Таврической и улицей Белинского.
Александр Моор пообещал тюменским семьям по 150 тысяч рублей на рождение первенцев
На материальную помощь смогут рассчитывать женщины, более пяти лет проживающие в регионе, на студентов это условие не распространяется.
На обеспечение тюменских больниц кадрами направят 278 млн рублей
Все средства будут направлены из областного бюджета.
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