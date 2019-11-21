Тюмень за день: 21 ноября

В 2020 году бюджет Тюмени составит более 33 млрд рублей

Депутаты Тюменской городской думы обсудили проект бюджета города на 2020 год и результаты публичных слушаний по данному вопросу с участием горожан и представителей общественности.

На улице Клары Цеткин меняется схема движения

Изменения коснутся участка в районе пересечения с улицей Таврической и улицей Белинского.

Александр Моор пообещал тюменским семьям по 150 тысяч рублей на рождение первенцев

На материальную помощь смогут рассчитывать женщины, более пяти лет проживающие в регионе, на студентов это условие не распространяется.

На обеспечение тюменских больниц кадрами направят 278 млн рублей

Все средства будут направлены из областного бюджета.