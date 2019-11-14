Тюмень за день: 14 ноября

Полиция третий день ищет двух пропавших подростков из центра "Семья"

Ксения Шахматова и Виктория Булдакова покинули центр в минувший понедельник, 11 ноября, в 8 часов утра.

В Тюмени почтят память жертв ДТП

В 2019 году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 143 человека

В Тюмени осудили руководителя, похитившего у фирмы 15 млн рублей

Директор фирмы растратил все деньги, делая ставки на сайтах букмекерских контор.

У автобуса №65 меняется схема движения

Маршрут продлен до конечного остановочного пункта "ул. Константина Посьета".