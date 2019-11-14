Тюмень за день: 14 ноября

Полиция третий день ищет двух пропавших подростков из центра "Семья"
Ксения Шахматова и Виктория Булдакова покинули центр в минувший понедельник, 11 ноября, в 8 часов утра.
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У автобуса №65 меняется схема движения
Маршрут продлен до конечного остановочного пункта "ул. Константина Посьета".
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