Тюмень за день: 13 ноября

На тюменских улицах могут появиться умные опоры освещения
В опору вмонтированы камеры видеонаблюдения, панель экстренной связи "гражданин – полиция", светильники, метеостанция и точка Wi-Fi.
В Тюмени пройдет открытие мультицентра "Контора пароходства"
Мультицентр объединит представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства.
На Харьковской восстанавливают поврежденный канализационный коллектор
План восстановительных работ не предусматривает отключение водоснабжения.
В Тюмени назовут лучшие предприятия по итогам народного выбора
Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка-2019" состоится 14 ноября.
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