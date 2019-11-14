Тюмень за день: 13 ноября

18:00 13 ноября 2019
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На тюменских улицах могут появиться умные опоры освещения

В опору вмонтированы камеры видеонаблюдения, панель экстренной связи "гражданин – полиция", светильники, метеостанция и точка Wi-Fi.

В Тюмени пройдет открытие мультицентра "Контора пароходства"

Мультицентр объединит представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства.

На Харьковской восстанавливают поврежденный канализационный коллектор

План восстановительных работ не предусматривает отключение водоснабжения.

В Тюмени назовут лучшие предприятия по итогам народного выбора

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Тюменская марка-2019" состоится 14 ноября.

Теги: Тюмень за день
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