Тюмень за день: 12 ноября

В Тюменской области пройдет день правовой помощи детям
Дни открытых дверей, приуроченные к этому событию, состоятся в учреждениях социального обслуживания Тюменской области.
На Харьковской ограничено движение из-за провалившегося асфальта
На месте работают специалисты дорожных служб.
Тюменские нейрохирурги рассказали, как не пропустить первые симптомы опухоли головного мозга
Важно, насколько рано пациент обратился к врачу с первичными симптомами. Врачи могут обследовать человека по заболеваниям, схожим симптоматически с опухолевыми процессами, предполагая сосудистую патологию или другие болезни неврологического характера.
Тюменцев опрашивают насчет требований к вывескам на зданиях
У тюменцев интересуются, на что они обращают внимание, когда видят вывеску на фасаде, что их при этом может раздражать, какие правила при размещении вывески первостепенны.
В Тюмени застройщика оштрафовали за задержку с квартирами для переселения из аварийного жилья
В селе Упорово фирма должна была построить многоквартирный дом и в декабре 2018 года, квартиры были переданы лишь в октябре 2019 года.
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