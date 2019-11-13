Тюмень за день: 12 ноября

В Тюменской области пройдет день правовой помощи детям

Дни открытых дверей, приуроченные к этому событию, состоятся в учреждениях социального обслуживания Тюменской области.

На Харьковской ограничено движение из-за провалившегося асфальта

На месте работают специалисты дорожных служб.

Тюменские нейрохирурги рассказали, как не пропустить первые симптомы опухоли головного мозга

Важно, насколько рано пациент обратился к врачу с первичными симптомами. Врачи могут обследовать человека по заболеваниям, схожим симптоматически с опухолевыми процессами, предполагая сосудистую патологию или другие болезни неврологического характера.

Тюменцев опрашивают насчет требований к вывескам на зданиях

У тюменцев интересуются, на что они обращают внимание, когда видят вывеску на фасаде, что их при этом может раздражать, какие правила при размещении вывески первостепенны.

В Тюмени застройщика оштрафовали за задержку с квартирами для переселения из аварийного жилья

В селе Упорово фирма должна была построить многоквартирный дом и в декабре 2018 года, квартиры были переданы лишь в октябре 2019 года.