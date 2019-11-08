В Тюмени из трех маршрутов исключили остановку "ул. Димитрова"

С сегодняшнего дня из схемы движения маршрутов №17 "мкр. Восточный — ул. Метелевская", № 24 "з-д Нефтемаш — ул. Газопромысловая" и №68 "Мыс — ул. Б. Комиссаров" исключается остановочный пункт "ул. Димитрова" по направлению движения в сторону улицы Ямская, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.