Тюмень за день: 6 ноября

Тюменца осудили за стрельбу по маршрутке
Пассажиры не пострадали, у автобуса оказались повреждены два окна.
Рост реальной зарплаты в Тюменской области выше, чем в других регионах УФО
Основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за январь–сентябрь 2019 года опубликовал Тюменьстат.
В Тюмени на детской площадке нашли тело мужчины
Предварительная причина смерти — переохлаждение.
В Тюменской области в банки мелочью сдали более 1,3 млн рублей
Акция по возврату монет в наличный денежный оборот продолжается в Тюменской области и автономных округах.
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