Тюмень за день: 6 ноября

Тюменца осудили за стрельбу по маршрутке

Пассажиры не пострадали, у автобуса оказались повреждены два окна.

Рост реальной зарплаты в Тюменской области выше, чем в других регионах УФО

Основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за январь–сентябрь 2019 года опубликовал Тюменьстат.

В Тюмени на детской площадке нашли тело мужчины

Предварительная причина смерти — переохлаждение.

В Тюменской области в банки мелочью сдали более 1,3 млн рублей

Акция по возврату монет в наличный денежный оборот продолжается в Тюменской области и автономных округах.