Тюмень за день: 1 ноября

У тюменского губернатора появился электронный советник
Для участия в проектах новой интернет-платформы нужно зарегистрироваться, данные используются обобщённо, анонимность гарантируется.
Тюменские поликлиники и почта сообщают график работы в праздник
В Тюмени почтовые отделения в праздник, День народного единства, работать не будут, городские поликлиники будут открыты в первой половине дня.
Отвлекся на телефон: тюменца судят за ДТП, в котором погиб 18-летний парень
Как оказалось, за мгновение до аварии водитель Меrcedes-Benz отвлекся на сотовый телефон — хотел подключить зарядное устройство.
Многодетные семьи и дачники смогут воспользоваться налоговыми льготами
С 2020 года налоговое послабление коснется многодетных семей и дачников, чьи участки расположены в черте города, а также предпринимателей, использующих землю для строительства или эксплуатации спортивных объектов.
В Тюменской области от гриппа привили более 450 тыс. человек
Тюменцам напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–ноябрь.
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