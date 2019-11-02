Тюмень за день: 1 ноября

У тюменского губернатора появился электронный советник

Для участия в проектах новой интернет-платформы нужно зарегистрироваться, данные используются обобщённо, анонимность гарантируется.

Тюменские поликлиники и почта сообщают график работы в праздник

В Тюмени почтовые отделения в праздник, День народного единства, работать не будут, городские поликлиники будут открыты в первой половине дня.

Отвлекся на телефон: тюменца судят за ДТП, в котором погиб 18-летний парень

Как оказалось, за мгновение до аварии водитель Меrcedes-Benz отвлекся на сотовый телефон — хотел подключить зарядное устройство.

Многодетные семьи и дачники смогут воспользоваться налоговыми льготами

С 2020 года налоговое послабление коснется многодетных семей и дачников, чьи участки расположены в черте города, а также предпринимателей, использующих землю для строительства или эксплуатации спортивных объектов.

В Тюменской области от гриппа привили более 450 тыс. человек

Тюменцам напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь–ноябрь.