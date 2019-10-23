Тюмень за день: 22 октября

Депутаты обсудили вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям
Как отметили участники дискуссии, в области вопросу предоставления земельных участков уделяется особое внимание, однако есть проблемные моменты.
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в иномарке сгорели двое
Личности погибших устанавливаются.
В Тюмени управляющий батутным центром, где погибла 17-летняя девушка, предстанет перед судом
В отношении управляющего батутным центром было возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти).
Пропавшую школьницу из Ижевска нашли в Тюмени
Школьница не выключала телефон, но и не говорила отцу, где она.
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