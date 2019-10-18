Тюмень за день: 18 октября

Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома "Рощино", после которой его пропускная способность увеличится на 25 процентов.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru