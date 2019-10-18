Тюмень за день: 18 октября

Схема движения изменится с 28 октября
В Восточном микрорайоне Тюмени открылся новый участок дороги
На новом участке дороги предусмотрено 4-полосное движение, обустроены тротуары шириной 2,25 м, велосипедные дорожки, ливневка, система наружного освещения.
Тюменские автобусы переходят на зимнее расписание
Порядка 60 единиц дополнительной техники выйдет на городские маршруты
В тюменских СНТ сгорели два дома
Погибших и пострадавших нет.
Тюменский аэропорт сможет принимать в два раза больше пассажиров
Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома "Рощино", после которой его пропускная способность увеличится на 25 процентов.
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