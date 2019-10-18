Тюмень за день: 18 октября

18:00 18 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени продлят маршрут №54

Схема движения изменится с 28 октября

В Восточном микрорайоне Тюмени открылся новый участок дороги

На новом участке дороги предусмотрено 4-полосное движение, обустроены тротуары шириной 2,25 м, велосипедные дорожки, ливневка, система наружного освещения.

Тюменские автобусы переходят на зимнее расписание

Порядка 60 единиц дополнительной техники выйдет на городские маршруты

В тюменских СНТ сгорели два дома

Погибших и пострадавших нет.

Тюменский аэропорт сможет принимать в два раза больше пассажиров

Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома "Рощино", после которой его пропускная способность увеличится на 25 процентов.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019