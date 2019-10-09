Тюмень за день: 9 октября

В Тюмени пройдет мотивационный форум для подростков и родителей
Подросткам форум поможет понять, как раскрыть свой талант, к чему стремиться, кем стать. Родители на форуме научатся общаться со своими детьми, лучше понимать, чего хотят подростки, помогать им формировать цели и идти к ним.
Тюменцы пожаловались в прокуратуру на 14 фирм, задерживающих зарплату
Вся поступившая информация будет проверена.
В Тюмени загорелся автомобиль, пламя перешло на соседнее здание
Здание на сумму 10 млн рублей было спасено благодаря пожарным.
С начала года на ж/д путях в Тюменской области погибли 9 человек
Самыми распространенными причинами трагедий остается переход через пути в неположенном месте перед близко идущим поездом, хождение по железнодорожным путям.
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