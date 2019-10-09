Тюмень за день: 9 октября

В Тюмени пройдет мотивационный форум для подростков и родителей

Подросткам форум поможет понять, как раскрыть свой талант, к чему стремиться, кем стать. Родители на форуме научатся общаться со своими детьми, лучше понимать, чего хотят подростки, помогать им формировать цели и идти к ним.

Тюменцы пожаловались в прокуратуру на 14 фирм, задерживающих зарплату

Вся поступившая информация будет проверена.

В Тюмени загорелся автомобиль, пламя перешло на соседнее здание

Здание на сумму 10 млн рублей было спасено благодаря пожарным.

С начала года на ж/д путях в Тюменской области погибли 9 человек

Самыми распространенными причинами трагедий остается переход через пути в неположенном месте перед близко идущим поездом, хождение по железнодорожным путям.