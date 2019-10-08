Тюмень за день: 8 октября

В многоэтажке на улице Протозанова горел балкон

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Тюменца осудили за пожар на крыше жилого дома

Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.

У тюменца украли машину с места ДТП

Разбитую машину на обочине приметил работник СТО, который ехал мимо. Он пристегнул машину тросом и отбуксировал ее к себе в гараж.

С перечнем наказов депутатам от жителей Тюмени можно ознакомиться на сайте думы

Большинство пожеланий жителей касается благоустройства дворов и зон отдыха с оборудованием детских и спортивных площадок, развития сети социальных учреждений, оказания помощи отдельным гражданам.