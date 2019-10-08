Тюмень за день: 8 октября

В многоэтажке на улице Протозанова горел балкон
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Тюменца осудили за пожар на крыше жилого дома
Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.
У тюменца украли машину с места ДТП
Разбитую машину на обочине приметил работник СТО, который ехал мимо. Он пристегнул машину тросом и отбуксировал ее к себе в гараж.
С перечнем наказов депутатам от жителей Тюмени можно ознакомиться на сайте думы
Большинство пожеланий жителей касается благоустройства дворов и зон отдыха с оборудованием детских и спортивных площадок, развития сети социальных учреждений, оказания помощи отдельным гражданам.
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