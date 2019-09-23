Тюмень за день: 23 сентября

Фото: Ирина Алькаева

На неделе в Тюмени до +9ºC и замерзающий дождь

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, в Тюмени максимум до +8ºC, ветрено, небольшие дожди. В четверг, 26 сентября, +4ºC...+6ºC, без осадков. В пятницу и субботу, 27 и 28 сентября, днем максимум до +5ºC, замерзающий дождь.

В Тюмени проходит чемпионат Росгвардии среди кинологов

Чемпионат Росгвардии по многоборью кинологов проходит в эти дни в Тюмени. Все условия проведения этапов максимально приближены к реальным.

В Тюмени стартовал отопительный сезон

В Тюмени с 23 сентября начинается отопительный сезон. В детские сады, школы и больницы тепло подали еще на прошлой неделе. Об этом сообщает администрация города на официальном сайте.

180 деревьев высадили тюменцы в выходные на одной улице

Саженцы липы, березы, яблони и клена, ивы, ели и других пород деревьев высадили рабочие на улице Полины Осипенко в Тюмени.

МегаФон научит студентов работе с 5G

МегаФон и СПбГУ открыли первую в стране 5G-лабораторию. В ней студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги.

Тюменские артисты выступят на фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов

Коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" поучаствуют в фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в Тюменской области, который пройдет с 5 октября по 4 ноября 2019 года. Учредителем данного фестиваля является Департамент культуры Тюменской области.