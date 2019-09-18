Тюмень за день: 18 сентября

На юге Тюменской области ожидаются сильные дожди и ветер
По информации синоптиков, днем 19 сентября и ночью 20 сентября на юге Тюменской области местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19–24 м/с, возможен град.
Компания "Золотые луга" вышла в финал конкурса "100 лучших товаров России"
Продукция компании "Золотые луга" прошла региональный этап отбора конкурса "100 лучших товаров России" и будет представлена в финале, который состоится в ноябре 2019 года.
Тюменцы смогут посмотреть трансляцию с "Битвы оркестров"
Концерт в уникальном формате "Битва оркестров" состоится на сцене дворца культуры "Нефтяник" уже завтра, 19 сентября. Начало в 19:00. Любой желающий сможет посмотреть онлайн-трансляцию в двух сообществах "ВКонтакте".
Участники Тюменского нефтегазового форума представили компаниям технологические новинки
Во второй день работы Х Тюменского нефтегазового форума состоялся официальный обход выставки Х Тюменского нефтегазового форума.
Тюменские педагоги узнают, как обучать детей с синдромом дефицита внимания
Тюменские педагоги смогут пройти бесплатные семинары от узких специалистов по работе с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Курсы организует учебно-практический центр "Эксперт" в рамках проекта "Школа развития детей с ОВЗ" и гранта "Родные города".
В Тюмени откроется выставка оттисков фотографий Прокудина-Горского
В Информационно-библиотечном центре для молодежи 22 сентября пройдет открытие фотовыставки "Российская империя в цвете". Начало в 15 часов.
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