Тюмень за день: 18 сентября

Фото Александра Пересторонина

На юге Тюменской области ожидаются сильные дожди и ветер

По информации синоптиков, днем 19 сентября и ночью 20 сентября на юге Тюменской области местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 19–24 м/с, возможен град.

Компания "Золотые луга" вышла в финал конкурса "100 лучших товаров России"

Продукция компании "Золотые луга" прошла региональный этап отбора конкурса "100 лучших товаров России" и будет представлена в финале, который состоится в ноябре 2019 года.

Тюменцы смогут посмотреть трансляцию с "Битвы оркестров"

Концерт в уникальном формате "Битва оркестров" состоится на сцене дворца культуры "Нефтяник" уже завтра, 19 сентября. Начало в 19:00. Любой желающий сможет посмотреть онлайн-трансляцию в двух сообществах "ВКонтакте".

Участники Тюменского нефтегазового форума представили компаниям технологические новинки

Во второй день работы Х Тюменского нефтегазового форума состоялся официальный обход выставки Х Тюменского нефтегазового форума.

Тюменские педагоги узнают, как обучать детей с синдромом дефицита внимания

Тюменские педагоги смогут пройти бесплатные семинары от узких специалистов по работе с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Курсы организует учебно-практический центр "Эксперт" в рамках проекта "Школа развития детей с ОВЗ" и гранта "Родные города".

В Тюмени откроется выставка оттисков фотографий Прокудина-Горского

В Информационно-библиотечном центре для молодежи 22 сентября пройдет открытие фотовыставки "Российская империя в цвете". Начало в 15 часов.