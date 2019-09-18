Тюмень за день: 17 сентября

Фото Александра Пересторонина

Музей Словцова на время превратится в художественную лабораторию исследования современных мифологий

Специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале "Всё не то, чем кажется" откроется на площадке Музейного комплекса имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 сентября. Тюменский зритель познакомится с современным искусством и сможет увидеть, каким мог бы быть наш мир за пределами нашей фантазии.

Зачем тюменцам нужен интернет?

По статистике, 84% россиян пользуются интернетом, причем почти 70% выходят в сеть ежедневно. Тюменцы не отстают от данных ВЦИОМ, активно используя ресурсы Глобальной паутины в офисе, дома, на улице и в общественных местах. Региональный провайдер "Русская компания", который имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций, предлагает быстрый и качественный сервис подключения к интернету для тех, кто ценит высокие скорости и бесперебойный сигнал.

Уникальные операции по омоложению лица проводят в Тюмени

Возрастные морщины, опущение тканей век или скул – это следствие уменьшения количества активных фибробластов в коже. Восстановить структуру и молодость кожи сегодня возможно благодаря технологии биомоделирования кожи собственными фибробластами.

В Музее Словцова состоится лекция-концерт "Чудеса поляны сказок"

Лекция-концерт "Чудеса поляны сказок" из цикла "Музыкальные картинки" подготовлена совместно с Тюменским государственным институтом культуры. Начало концерта 19 сентября в 16 часов.

Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" — способ поддержки предпринимателей

Конкурс "Тюменская марка" — это не только соревнование малого и среднего предпринимательства за статус лучшей продукции или услуги, это еще праздник для жителей Тюмени, а также способ поддержки бизнеса. Об этом завил журналистам глава города Тюмени Руслан Кухарук в ходе интервью.

"Ах, какая женщина!": тюменок приглашают поучаствовать в конкурсе

Дом культуры "Водник" приглашает прекрасных девушек Тюмени принять участие побороться за звание самой активной и талантливой жительницы города.