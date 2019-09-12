Тюмень за день: 12 сентября

Сергей Осинцев: на левом берегу Туры нужно построить современный оперный театр

В Тюмени недостаточно больших сценических площадок. Город вполне созрел для появления оперного театра или современного концертного зала, который сможет вместить более двух тысяч человек, считает директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

"Умная клиника": в Тюмени есть медцентр, в основе которого лежат передовые научные исследования

Многопрофильный медицинский центр ведет свою работу в Тюмени. "СмартКлиник" - одна из уникальных клиник города, в которой работают высококвалифицированные специалисты, а в основу деятельности лежат передовые научные исследования, в том числе собственные.

Седьмой День знаний тюменские предприниматели посвятили цифровизации бизнеса

День знаний для предпринимателей 11 сентября собрал в Тюмени более 1400 участников и 16 федеральных и региональных экспертов из сферы цифровых технологий.

В Тюменской области проходит неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Сегодня, 12 сентября, в регионе в седьмой раз стартует Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи. В медучреждениях тюменцев будут ждать на профилактические осмотры.

XXIII Спартакиада учащихся Тюменской области набирает обороты

Первые финалы XXIII Спартакиады учащихся региона, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в Тюменской области. Право первыми выявить сильнейших выпало представителям городошного спорта, игрокам в лапту и футболистам.