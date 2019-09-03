На мусоросортировочном заводе обнаружили чудом выжившую черепашку

пресс-служба ТЭО

Необычную находку сделали сотрудники тюменского мусоросортировочного завода на конвейерной ленте. Прямо перед барабанными грохотами они приметили живую черепаху. Пресмыкающееся сумело выжить не только в кузове мусоровоза, где отходы прессуются, но и после того, как побывала в пакеторазрывателе.

"Черепашка родилась "в рубашке". Страшно представить, что могло с ней произойти, если бы мы вовремя ее не заметили", — рассказал главный технолог Тюменского экологического объединения Виталий Исаков.

Сейчас сотрудники компании ищут новый дом для черепашки