На мусоросортировочном заводе обнаружили чудом выжившую черепашку

17:31 03 сентября 2019
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пресс-служба ТЭО

Необычную находку сделали сотрудники тюменского мусоросортировочного завода на конвейерной ленте. Прямо перед барабанными грохотами они приметили живую черепаху. Пресмыкающееся сумело выжить не только в кузове мусоровоза, где отходы прессуются, но и после того, как побывала в пакеторазрывателе.

"Черепашка родилась "в рубашке". Страшно представить, что могло с ней произойти, если бы мы вовремя ее не заметили", — рассказал главный технолог Тюменского экологического объединения Виталий Исаков.

Сейчас сотрудники компании ищут новый дом для черепашки

Теги: животные , находка , спасение , ТЭО
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