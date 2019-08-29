Тюмень за день: 28 августа

Тюменцы увидят коллекцию минералов на новой выставке
В основе экспозиции заявлена коллекция малахитов и азуритов Бориса Зоммера. В коллекции Бориса Зоммера африканские камни, дополненные и разбавленные минералами из Южной Америки, Австралии, Урала и Алтая.
Глава Тюмени обсудит с бизнесом меры по развитию предпринимательства
Торгово-промышленная палата Тюменской области проведет встречу бизнеса с главой города Тюмени Русланом Кухаруком. В ходе нее директора предприятий, руководителей фирм и предприниматели смогут задать первому лицу областной столицы вопросы о развитии предпринимательства, господдержке, реализации инвестпроектов в Тюмени, улучшения городской среды, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Технопарк поддержит производителей безлактозного мороженого, VR-очков и корзины-робота
Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка пополнился шестью новыми проектами. Среди них производство натурального мороженого, VR-очки для аквааттракционов, корзина-робот для продуктовых магазинов и мобильные приложения. Таковы результаты августовского заседания экспертного совета.
Детский технопарк "Кванториум" приглашает тюменцев на Технофестиваль
В субботу, 31 августа, в Тюмени на Центральной площади состоится второй технофестиваль "#Дорогавшколу". На площадках ДТ "Кванториум" и Центра науки, экологии и техники тюменцев ждут роботы, радиоуправляемые автомобили, дроны и много других фишек.
Тюменцы увидят выставку графики Серебряного века
Выставка "Графика Серебряного века" открывается 6 сентября в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова. На ней будут представлены коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX-XX веков из фондов Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.
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