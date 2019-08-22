В Тюмени появились две новые остановки

12:00 22 августа 2019
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В областном центре присвоены наименования новым автобусным остановкам.

Остановочный пункт по адресу улица Дружбы, 125 при движении в сторону ул. Щербакова получил название "ул. Рационализаторов". Остановка по улице Заполярной в районе пересечения с улицей Василия Подшибякина при движении в сторону улицы Вьюжной получила наименование "ул. Заполярная", сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Теги: остановки
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