Тюмень за день: 8 августа

С начала года из тюменских магазинов и общепитов изъяли 1,6 т рыбы
Из оборота было изъято 156 партий рыбы и рыбных продуктов.
Тюмень готовится к "Морфологии улиц"
В направлении street art пройдет конкурс не только для участников "Морфологии улиц", но и для всех желающих.
В Тюмени пришедшего на свидание мужчину избили и ограбили
Одного из злоумышленников, главного фигуранта, задержала полиция.
Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза
Операция прошла успешно, мужчина уже выписан из стационара на амбулаторное наблюдение.
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