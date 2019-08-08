Тюмень за день: 8 августа

С начала года из тюменских магазинов и общепитов изъяли 1,6 т рыбы

Из оборота было изъято 156 партий рыбы и рыбных продуктов.

Тюмень готовится к "Морфологии улиц"

В направлении street art пройдет конкурс не только для участников "Морфологии улиц", но и для всех желающих.

В Тюмени пришедшего на свидание мужчину избили и ограбили

Одного из злоумышленников, главного фигуранта, задержала полиция.

Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза

Операция прошла успешно, мужчина уже выписан из стационара на амбулаторное наблюдение.