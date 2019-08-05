Тюмень за день: 5 августа

В Тюмени задержали гастролеров, подозреваемых в серии краж и разбойном нападении

В областном центре мужчины 41 и 60 лет, совершавшие кражи в разных регионах, проживали с семьями.

Школьники из Тюмени стали вторыми на Всемирной робототехнической олимпиаде

В составе российской команды выступили ученик 10-го класса Валерий Рагулин и ученик 11-го класса Дмитрий Шилин из физико-

математической школы Тюменской области.

На берегу Туры нашли останки человека

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

В Тюмени на три месяца ограничили движение по ул. 25-го Октября и ул. Свердлова

Ограничение будет действовать до 30 октября 2019 года.