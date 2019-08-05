Тюмень за день: 5 августа

В Тюмени задержали гастролеров, подозреваемых в серии краж и разбойном нападении
В областном центре мужчины 41 и 60 лет, совершавшие кражи в разных регионах, проживали с семьями.
Школьники из Тюмени стали вторыми на Всемирной робототехнической олимпиаде
В составе российской команды выступили ученик 10-го класса Валерий Рагулин и ученик 11-го класса Дмитрий Шилин из физико-
математической школы Тюменской области.
На берегу Туры нашли останки человека
Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.
В Тюмени на три месяца ограничили движение по ул. 25-го Октября и ул. Свердлова
Ограничение будет действовать до 30 октября 2019 года.
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