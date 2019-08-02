Тюмень за день: 2 августа

Часть улицы Циолковского закроют для транспорта на два месяца
Там пройдет ремонт тепломагистрали.
В Тюменской области стало вдвое меньше фальшивых денег
Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты.
В Тюмени осужден мужчина, заразивший сожительницу ВИЧ и убивший ее знакомого
Тюменец получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.
Под Тюменью мужчина сжег своих соседей
Мужчина и женщина погибли на месте от токсического действия дыма.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru