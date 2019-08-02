Тюмень за день: 2 августа

18:00 02 августа 2019
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Часть улицы Циолковского закроют для транспорта на два месяца

Там пройдет ремонт тепломагистрали.

В Тюменской области стало вдвое меньше фальшивых денег

Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты.

В Тюмени осужден мужчина, заразивший сожительницу ВИЧ и убивший ее знакомого

Тюменец получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Под Тюменью мужчина сжег своих соседей

Мужчина и женщина погибли на месте от токсического действия дыма.

Теги: Тюмень за день
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