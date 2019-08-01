Тюмень за день: 1 августа

Бывшему проректору ТИУ в третий раз вынесли приговор

С учетом судимости суд окончательно назначил Александру Ошибкову 7 лет 9 месяцев колонии общего режима.

В Тюменской области за полгода выявили 164 экологических преступления

109 уголовных дел было возбуждено по фактам незаконной рубки лесных насаждений.

В Тюменской области замедлилась годовая инфляция

Основную роль в замедлении темпа роста цен в июне сыграла стабилизация цен на рынке мясопродуктов, а также меньший, чем годом ранее, рост цен на моторное топливо.

Тюменец перевел мошеннику миллион

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленника.