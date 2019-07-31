Тюмень за день: 31 июля

В Тюмени с онкобольными пациентами будут работать волонтеры
Реализация начнется с октября и продлится по май в медицинском центре "Медицинский город" и учреждении здравоохранения "Хоспис".
По факту гибели людей при хлопке газа в Боровском возбуждено уголовное дело
В 4:20 в частном жилом доме по улице Набережной произошел хлопок бытового газа, в результате чего обрушился дом и начался пожар.
С начала года в Тюменской области утонули 11 человек
В 2019 году в Тюменской области произошло 20 происшествий на воде
В Тюмени дополнят маршруты автобусов № 99, 100, 100к
Изменения начнут действовать с 10 августа.
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