Тюмень за день: 31 июля

18:15 31 июля 2019
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В Тюмени с онкобольными пациентами будут работать волонтеры

Реализация начнется с октября и продлится по май в медицинском центре "Медицинский город" и учреждении здравоохранения "Хоспис".

По факту гибели людей при хлопке газа в Боровском возбуждено уголовное дело

В 4:20 в частном жилом доме по улице Набережной произошел хлопок бытового газа, в результате чего обрушился дом и начался пожар.

С начала года в Тюменской области утонули 11 человек

В 2019 году в Тюменской области произошло 20 происшествий на воде

В Тюмени дополнят маршруты автобусов № 99, 100, 100к

Изменения начнут действовать с 10 августа.

Теги: Тюмень за день
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