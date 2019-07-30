Тюмень за день: 30 июля

Тюменцам предлагают обменять скопившуюся мелочь на банкноты

В 2018 году в рамках этой акции жители Тюменской области сдали в кассы банков более 4 млн штук монет.

Бесплатный аудиогид расскажет туристам о тюменских достопримечательностях

В приложении также доступен аудиогид по Тобольску и Ялуторовску.

В Тюмени судят юриста, обманувшего 14 предпринимателей

Общий размер ущерба составил более 1,4 млн рублей.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев с 30 июля по 4 августа.

В Тюмени во время работ в гараже погиб пенсионер

Мужчина и его родственник пострадали от химического отравления.